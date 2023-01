Christel Van Akeleyen (Vlaams Belang) weigert de handdoek te gooien: “Ik zal tot 2024 als lid van Vlaams Belang blijven zetelen en ons nieuw bestuur? Dat neem ik niet serieus”

In een mededeling van Wouter Bollansée als regionaal voorzitter van Vlaams Belang Voorkempen maakte hij bekend dat er op 3 februari een nieuwe lokaal bestuur in Brecht actief zal worden. Patrick Van Assche blijft volgens hem het aanspreekpunt voor punten op de gemeenteraad. “Met de andere gemeenteraadsleden, die in 2018 werden verkozen vanop de Vlaams Belang-lijst, plant het nieuwe afdelingsbestuur geen verdere samenwerking”, klonk het ook nog in de mededeling. Op onze vraag of Christel Van Akeleyen en Marianne Van den Lemmer dan nog op de lijst zullen staan in 2024, kwam een negatief antwoord.

Niet de handdoek gooien

Christel Van Akeleyen is in elk geval niét van plan om zomaar de handdoek in de ring te gooien. Integendeel zelf. “In aanloop naar de verkiezingen van 2018 waren het Patrick, Marianne en mezelf die alles deden voor de partij”, vertelt Christel. “Ilse is daarna uit onze lokale afdeling gezet omdat ze altijd tegenstemde. Dat kon zo niet verder. We hebben inderdaad met Patrick ook een geschil gehad tijdens de coronacrisis rond het stemmen op punten voor de gemeenteraad omdat we dat niet digitaal wilden doen. Patrick heeft toen niet echt mooie dingen over ons gezegd. Maar soit, we zijn alle drie wel gewoon als lid van Vlaams Belang blijven zetelen.”

Niet volgens statuten

En dat laatste zal Christel naar eigen zeggen ook blijven doen. “We blijven positief en we zullen vragen blijven stellen”, zegt Christel. “Ik blijf in elk geval gewoon in de gemeenteraad zetelen als lid van Vlaams Belang. Én ik ben wat mij betreft ook nog altijd voorzitster. Dat nieuwe bestuur dat er zogezegd is, neem ik overigens niet serieus. Er is trouwens geen rekening gehouden met de statuten van Vlaams Belang want daarin wordt gezegd dat alle leden op de hoogte gebracht moeten worden en dat is niet gebeurd. Ik ben trouwens eens benieuwd wie dat dan al het werk gaat doen zoals het plakken, de ledenlijst, de vergaderingen. Ik zit nu al bijna 24 jaar in de gemeenteraad en zal dat ook blijven doen. Wat er daarna gebeurt, zullen we nog wel zien.”

