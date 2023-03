Chiro Sint-Job klaar voor spetterende editie van I Love Sint-Job en I Love Retro: “Alles ingezet op veiligheid”

Op zoek naar stoere communiefo­to? Poseer eens als politie­agent, brandweer­man of ambulan­cier

Brandweerzone Rand houdt de komende weken weer op verschillende posten een moment voor originele foto’s voor communies of lentefeesten. Dat is ook het geval in Zoersel en Malle. Zo kunnen kinderen op zaterdag 18 maart bij de brandweerpost in Oostmalle poseren bij brandweerwagens, een politievoertuig of ambulance. Ook het Rode Kruis zal aanwezig zijn als decor voor een leuk beeld.