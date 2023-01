Chauffeur bestelwagen zwaargewond na crash tegen truck op E19 in Brecht

Zoersel Trek op valentijns­wan­de­ling langsheen Zoerselse buffelboer­de­rij

Toerisme Zoersel organiseert op zondag 12 februari haar jaarlijkse valentijnswandeling. Onderweg genieten de deelnemers van proevertjes. De tocht van ongeveer tien kilometer bezoekt ook de buffelboerderij Keysershoeve in Sint-Antonius. Vertrekken kan van 11 tot en met 14 uur aan zaal Het Klavier op de Achterstraat 22 in Sint-Antonius. De prijs van deelname bedraagt vijf euro per persoon. Inschrijven is verplicht en gebeurt via mail naar toerisme.zoersel@gmail.com.

12 januari