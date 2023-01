CD&V-voorzitter Sammy Mahdi zakt af naar Brecht

Brecht ANALYSE. In Brecht lijkt strijd om gemeentebe­stuur al begonnen: verrassen­de samenwer­king van drie traditione­le partijen, maar ook nieuwe partij laat zich gelden

Nog ruim anderhalf jaar te gaan voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2024, maar in Brecht lijkt de strijd om de kiezer nu al enigszins te zijn gestart. Zo is onder meer sprake van een kartel tussen CD&V-Open Vld en Vooruit, lijkt Vlaams Belang in de touwen te hangen, en is er die nieuwe beweging met Democraten Brecht. Hoe zit het bovendien met de politieke beweging rond Gilles Buls die hij twee jaar geleden lanceerde? En hoe kijken Oprecht Brecht en Groen naar de evolutie? Alle reacties en een stand van zaken.

10:37