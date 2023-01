Caroline (34) en Daphné (35) maken gezonde kant-en-klare maaltijden bij FOERT: “We gebruiken producten uit eigen dorp”

Caroline Piot is mama van twee jonge spruiten, Olivia (4) en Vic (2). Als onderneemster én mama weet ze als geen ander dat tijd een kostbaar goed is. “Ik zag heel wat vrienden en collega’s – net zoals mijn man en ik – worstelen met het gebrek aan tijd”, vertelt Caroline. “Na een goed gevulde dag nog aan het koken beginnen – liefst gezond en vers en met de nodige variatie – daar knelt het schoentje toch vaak. Zeker als je dan ook nog eens beseft dat je eigenlijk nog niet in de supermarkt bent geraakt. Iedereen heeft dan al wel eens ‘foert’ gezegd om dan uiteindelijk te kiezen voor die snelle en vaak ongezonde hap. Het zette me aan het denken om een concept uit te werken waarbij je én tijd kan winnen én niet meer elke dag achter de potten moet staan én toch nog iets lekker en voedzaam op tafel kan zetten.”

Volledig scherm Caroline en Daphné lanceren FOURT. © RV

Dat bracht Caroline op het idee van FOURT. Met een knipoog naar zowel de ‘foertgedachte’ als naar het Franse woord voor oven, ‘four’. Caroline ging op zoek naar een partner die de nodige culinaire creativiteit heeft en die vond ze in Daphné Pacco. Caroline en Daphné komen uit allebei uit een totaal andere wereld, maar die combi maakt FOURT net ijzersterk. Caroline kan 10 jaar businesservaring op tafel leggen en weet ze als onderneemster van aanpakken. Daphné zorgt dan weer voor de culinaire creatieve toets: “Eten is altijd een passie geweest, zowel het bereiden als het opeten. Hoe ouder ik werd, hoe meer dit richting gezondere keuzes ging en schoolde ik me meer en meer bij in de effecten van bepaalde voedingsmiddelen op ons lichaam. Voor mij staan kernwoorden als vers, authentiek en seizoens- en streekgebonden centraal binnen ons project. Kleur geven aan de eenvoudige gerechten en ervoor zorgen dat het mooi tot bij onze klanten geraakt, dat is ons doel.”

Volledig scherm Caroline en Daphné lanceren FOURT. © RV

Caroline en Daphné trekken wel voluit de kaart van het verse en het lokale. “We willen een kwaliteitsvol product afleveren”, zeggen de twee dames. “We zullen altijd vlees en vis van beenhouwers en viswinkels gebruiken en altijd groenten rechtstreeks van de boer uit ons dorp. Dat resulteert dus soms in een iets hogere prijs dan de concurrenten, maar het verschil zal je toch duidelijk proeven.” FOURT levert aan huis in Brecht, Brasschaat, Schilde, Malle, Zoersel, Wuustwezel, Hoogstraten en Rijkevorsel. Meer info op www.fourt.be. “We hebben een kortingscode van 20% (V3NSGKXW) voor een eerste bestelling, geldig tot en met 31 maart 2023. We zijn ook van plan om in de toekomst de regio’s nog uit te breiden.”

Volledig scherm Caroline en Daphné lanceren FOURT. © RV

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.