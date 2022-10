Brecht voert energiebesparingen door: thermostaat op 19 graden en optimale bezetting van kantoren

De hoge energieprijzen dwingen alle lokale besturen net als de inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen. “Wij gaan in onze gebouwen de temperatuur verlagen van 21 naar 19 graden”, zegt schepen van Duurzaamheid en Milieu Kris Janssens (N-VA). “We streven ook naar een optimale bezetting van kantoren zodat we op sommige plaatsen de verwarming uit kunnen zetten. Onze straatverlichting doven we nu al tussen 23 en 6 uur behalve dan op kruispunten en op het einde van doodlopende straten. We zetten ons proces van het verledden van de openbare verlichting ook verder. We gaan wel na het of het technisch mogelijk is om straatverlichting nog te dimmen. Onze kerstverlichting blijft ook hetzelfde, want daar hebben we vorig jaar al geïnvesteerd in verlichting op zonne-energie voor Brecht, Overbroek en Sint-Job. Een goede beslissing blijkt nu. Voor Sint-Lenaarts huren we nog kerstverlichting, maar die bestaat uit LED-lampen.”