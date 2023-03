Brecht valt een wereldrecord aan: het wil tegen paasmaandag 12.000 Origamivisjes gevouwen hebben

Oldtimers, sportwa­gens én doodnorma­le auto’s kunnen paasrit voor goed doel meerijden

De lente is in het land. En dat nieuw seizoen start Lions Club Minerva Zoersel met een paasrit op zondag 26 maart. De serviceclub heeft een mooie route van ongeveer 125 kilometer uitgestippeld. Niet alleen oldtimers of blitse sportauto’s van het type Gran Turismo kunnen die meerijden, want ook gewone wagens zijn welkom. De opbrengst schenkt Lions Club Minerva Zoersel aan twee respijthuizen.