Brecht toont haar gouden hart voor vluchtelingen uit Oekraïne: “Ontzettend veel dank aan onze inwoners, ons personeel, de vrijwilligers en de Kringwinkel”

Overal in Vlaanderen worden al Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij lokale inwoners. In Brecht gaat het al zeker om 20 volwassenen en 20 kinderen. Daar komen nu nog eens 17 vluchtelingen bij. Zij worden opgevangen in de appartementen boven de Uniq en in de pastorij van Overbroek. Ze werden met behulp van een tolk naar hun tijdelijke nieuwe woonst begeleid. “Op zondag 6 maart kreeg de gemeente bericht vanuit de gemeente Malle dat zij een 60-tal personen hadden ontvangen in het Vormingscentrum”, vertelt Sven Deckers. “Omdat die vluchtelingen op zeer korte termijn een ander onderkomen nodig hadden, werden de twee duplex-appartementen boven Uniq in een razendsnel tempo ingericht: een ploeg van het OCMW ging poetsen, de inrichting van de appartementen werd bijeengezocht via onze goede contacten met de Kringwinkel, via materiaal van onze eigen personeelsleden, via gerichte aankopen, via een oproep aan onze inwoners en via voorraden waarover sociale dienst beschikt. “Er heerst echt een grote solidariteit in onze gemeente”, zegt Sven Deckers. “Toen we een oproep deden voor wie een plaatsje vrij heeft, kregen we 40 aanbiedingen. Een oproep tot tolken Russisch en Oekraïens leverde meteen tien kandidaten op. Dat doet ons deugd. Ook de vrijwilligers die ons helpen om de pastorij gebruiksklaar te krijgen, zijn we enorm dankbaar. Ook onze technische dienst had de voorbije dagen de handen dus vol om op korte termijn meubels op te halen in de Kringwinkel en bij inwoners thuis, deze te verhuizen en in elkaar te vijzen. Zij bieden ondersteuning in de pastorij om de woning gebruiksklaar te maken.”