Brecht behaalt sociaal bindend objectief: 218 extra sociale woningen

Eke gemeente in Vlaanderen krijg door de overheid een doelstelling opgelegd voor het creëren van sociale woningen. Met 218 sociale huurwoningen zit Brecht op een realisatie van 114 procent van dat bindend sociaal objectief. “Daarmee zijn we koploper in de regio én we bewijzen dat het kan”, zegt schepen Daan De Veuster (CD&V). “ Ik vind het belangrijk dat mensen ongeacht hun welstand veilig en gezond kunnen wonen. We konden een goede basis leggen voor deze realisaties in de twee vorige legislaturen onder leiding van toenmalig burgemeester Luc Aerts. De goede samenwerking binnen het lokaal woonoverleg tussen de huisvestingsmaatschappijen, Wonen Vlaanderen, het lokaal bestuur en de andere betrokken partijen betrokkenen hebben geleid tot dit resultaat. Waar mogelijk hebben we gewerkt aan een goede mix met huur- en koopwoningen en betaalbare kavels. Niet alles volbouwen, maar wel groene en open ruimte creëren zoals het park op de Leeuwerik was tegelijkertijd een doelstelling”.