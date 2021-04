Brandweer zet blushelikopters in voor immense brand in natuurgebied Groot Schietveld in Brecht, ook inwoners Antwerpen moeten ramen en deuren gesloten houden

De brand situeert zich op het grondgebied van Brecht. Er is een grote rookpluim zichtbaar op kilometers afstand. “De brand is ontstaan na een militaire schietoefening”, zegt burgemeester van Brecht, Sven Deckers. De brandweer is met man en macht aanwezig en zet ondertussen blushelikopters in in de hoop de vlammen onder controle te krijgen.

Nederland

Gouverneur Cathy Berx heeft ondertussen de leiding overgenomen want de provinciale fase van het rampenplan is afgekondigd. Er staat tussen de 200 en 300 hectare van het natuurgebied/militair domein Groot Schietveld in brand. “De helikopter is momenteel volop aan het blussen vanuit de lucht en op het terrein staan zo’n 100 brandweerlui van verschillende korpsen", zegt Cathy Berx. “We hebben ook steun gevraagd vanuit Nederland en die is onderweg. Ook brandweerkorpsen uit Limburg, die veel ervaring hebben met natuurbranden, komen in bijstand. We vermoeden dat we zeker tot valavond of vanavond zullen bezig zijn om het echt onder controle te krijgen.”