Brandweer zet blushelikopters in voor immense brand in natuurgebied Groot Schietveld in Brecht: “Gevolg van schietoefening”

De brand situeert zich op het grondgebied van Brecht. Er is een grote rookpluim zichtbaar op kilometers afstand. “De brand is ontstaan na een militaire schietoefening”, zegt burgemeester van Brecht, Sven Deckers. De brandweer is met man en macht aanwezig en zet ondertussen blushelikopters in in de hoop de vlammen onder controle te krijgen.