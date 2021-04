Brand natuurgebied raakt stilaan onder controle

BrechtEr is vrijdagochtend grote brand uitgebroken op het militair domein en natuurgebied Groot Schietveld in Brecht. Tot wel 500 hectare of een equivalent van 750 voetbalvelden is in rook opgegaan . Bewoners van een nabijgelegen camping en 400 woningen zijn geëvacueerd en moesten de nacht elders doorbrengen.

Vrijdagochtend rond 9.15 uur is de brand ontstaan op het natuurgebied van ongeveer 1.500 hectare, dat zich uitstrekt over Brasschaat, Brecht en Wuustwezel. De brand woedde voornamelijk op het grondgebied van Brecht, op de grens met Gooreind (Wuustwezel). “De brand is ontstaan na een militaire schietoefening”, zegt burgemeester van Brecht, Sven Deckers. Er ontstond een grote rookpluim die vanop kilometers afstand zichtbaar was.

De brandweer was met man en macht aanwezig en kreeg al snel hulp van Defensie, die het domein bezit. Er waren bulldozers, bosbrandwagens en brandweertanks aanwezig. Ook een helikopter van de federale politie was mee aan het blussen met bluszakken. “Er is ongeveer 180 man aanwezig op en rond het domein om de brand onder controle te krijgen”, aldus Katrien De Maeyer, zonecommandant van Brandweerzone Rand. “Er staat ongeveer 400 tot wel 500 hectare van het natuurgebied in brand”, aldus provinciaal gouverneur Cathy Berx. Ook brandweerkorpsen uit Limburg, die veel ervaring hebben met natuurbranden, kwamen een handje helpen.

Camping en woonwijk geëvacueerd

In de namiddag werden ook een camping en woonwijk uit voorzorg geëvacueerd. De camping en woonwijk in kwestie liggen aan de zuidwestelijke zijde van het gebied, in Wuustwezel. Het gaat om camping Keienven en de straten Pauwendreef, Reigersdreef, Hoge Heide, Fazantendreef en Everdijkruis en de Arthur Boelstraat van de Fazantendreef tot aan het einde van het militair domein. Op het grondgebied van Brecht wordt ook de Kreolienstraat ontruimd. Aan de bewoners wordt gevraagd om de instructies van de politie ter plaatse te volgen. “We hebben dat uit voorzorg gedaan”, zegt Cathy Berx. “De woning zijn echt niet in gevaar, maar voor de zekerheid zullen ze de nacht elders moeten doorbrengen. Ze worden ondergebracht in onder meer hotels voor diegenen die niet bij vrienden of familie terechtkunnen.”

De gouverneur benadrukte dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en er geen onmiddellijk brandgevaar is voor de buurt in kwestie. Volgens de Wuustwezelse burgemeester Dieter Wouters (CD&V) staan er zowat 400 woningen in de betrokken buurt. Alle betrokkenen moeten de nacht elders doorbrengen.De politie zal de hele nacht patrouilleren in de geëvacueerde woonwijk en camping, om te voorkomen dat mensen misbruik maken van de situatie.

Noodopvang

Burgemeester Dieter Wouters van Wuustwezel (CD&V) wil alle hulpdiensten een pluim geven, maar ook de mensen die geëvacueerd moesten worden. “Alles samen gaat het toch om een vierhonderd mensen die goed hebben meegewerkt”, zegt Wouters. “Het is allemaal toch niet evident. Heel wat mensen vonden onderdak bij vrienden en familie en voor de andere hebben we onderdak kunnen regelen bij onder meer het Klokkenhof en het Dennenhof.” Voor Dieter Wouters was het ook een bizarre dag. “De ene moment ben je nauwelijks betrokken bij de hele operatie, maar plots draait de wind en moet je proberen voor heel wat mensen noodopvang te vinden. Maar alles is vlot verlopen. Iedereen was enorm flexibel.”

“Er vielen vooralsnog geen gewonden, maar de brandweerlieden moeten wel voorzichtig zijn omdat de wind soms draait. We hebben alvast een 4x4-ambulance ter plaatse om snel hulp te kunnen bieden indien nodig”, zegt de provinciegouverneur nog. “Er zijn alvast linken gelegd met andere ziekenhuizen. Moesten we bedden nodig hebben, dan weten we waarheen we de gewonden naartoe kunnen brengen. Ook op een evacuatie van woonzorgcentra, het AZ Klina in Brasschaat of CODA (centrum voor palliatieve zorg, red.) in Gooreind (Wuustwezel)”, verzekert Winne Haenen, federaal gezondheidsinspecteur.

Ontstaan van het vuur

De droogte van de afgelopen anderhalve week speelt een rol in het vraagstuk hoe de brand kon uitbreken. Volgens brandweerkapitein Ronny Van Riel is het pijpenstrootje tussen het gras heel dor, wat maakt dat het makkelijker vuur vat. “Wat de eigenlijke oorzaak is van de brand? Er waren schietoefeningen bezig. Met een aan grote zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit de basis geweest.”

Intussen is het provinciaal rampenplan niet meer van kracht. Er is teruggeschakeld naar de gemeentelijke fase. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn een 60-tal brandweerlieden van verschillende korpsen van wacht gebleven. Defensie ondersteunde met twee patrouilles. Twee heropflakkeringen zijn met succes de kop ingedrukt. Wel blijven er zogenaamde hotspots actief, waar de hitte intens blijft. Die zijn op het militair domein ook niet altijd even bereikbaar. Maar er is geen uitbreiding meer geweest van de brandzone. Al kunnen er ook zaterdag nog wel rookpluimen uit het gebied opstijgen. Wie hinder ondervindt, sluit best ramen en deuren of schakelt ventilatie uit. Dat meldt de gemeente Brecht zaterdagmorgen op haar Facebookpagina.

Onderbroken verkeer

De Kampweg (N133) tussen Wuustwezel en Brecht zal langere tijd onderbroken zijn. De gemeente Brecht raadt het verkeer richting E19 aan om om te rijden via Sint-Job-in-’t-Goor of Loenhout. In Wuustwezel wordt als gevolg van de brand de Wuustwezelsteenweg afgesloten vanaf het kruispunt met de ring tot het kruispunt Dorpstraat/Bredabaan. De omleiding loopt via St-Job.

De rook verspreidde zich tot in Antwerpen, waar een duidelijke brandgeur hangt in de binnenstad. De brandweer vraagt alle inwoners ramen en deuren gesloten te houden bij hinder en de ventilatie uit te schakelen.

