Brand in rookkamer WZC Sint-Maria in Gasthuisstraat: 73-jarige bewoner overleden

BrechtDe brandweer van Brecht is er zondagochtend op uit getrokken om een brand te blussen in Woonzorgcentrum Sint-Maria in de Gasthuisstraat. Daar zou brand zijn uitgebroken in de rookkamer. Een 73-jarige man die in het WZC inwoonde is daarbij overleden.

Rond 9.30 uur is de melding ongeveer binnengekomen bij de brandweer. “Het gaat om een accidentele brand in de rookkamer van WZC Sint-Maria,” vertelt woordvoerster van de politiezone Voorkempen An Denis. “Het labo zal nog ter plaatse komen voor bijkomend onderzoek. In eerste instantie kregen we het bericht dat er 2 mensen gewond waren geraakt, namelijk een bewoner en een verpleegkundige. Later werd helaas duidelijk dat de 73-jarige man, na een poging tot reanimatie is overleden.”

De verpleegkundige is gelukkig enkel wat bevangen door de rook, maar maakt het verder redelijk goed. “De situatie is momenteel wel erg emotioneel in het WZC,” weet Denis nog te vertellen. “Slachtofferbemiddeling is ook ter plaatse voor bijstand.”

Vanzelfsprekend werden de ramen en deuren van de rookkamer onmiddellijk gesloten toen het vuur losbrak, wat ervoor gezorgd heeft dat het vuur beperkt bleef tot die kamer. Ook heeft dat de rookuitbreiding beperkt.

Gisteren brak er ook al brand uit in een woning in de Hendrik Schoofsstraat. Die vuurhaard evolueerde tot een uitslaande brand en legde het volledige gebouw in de as.

