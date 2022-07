Boeren voeren stil protest op Vlaamse feestdag: “Vandaag niet fier om Vlaming te zijn”

Het stille protest is in het kader van het stikstofbeleid en het nationaal park. In de Verbindingsstraat in Essen stond een hele rij met tractoren, vlaggen en borden om zo passanten attent te maken op het belang van de landbouw en voedselvoorziening. “Zelfs onze jeugd heeft traptrekkers geplaatst met de Belgische vlag. Zij willen graag de familiebedrijven overnemen, maar dit is nu zeer onzeker. Een bijkomende bezorgdheid naast het stikstofdossier, zijn de plannen van Grenspark Kalmthoutse Heide om zich te laten erkennen als Nationaal Park. Zoals de plannen er nu voorliggen gaan de landbouwgronden gelegen in het grenspark verloren door de 0-bemesting vanaf 2028. De grote vrees is dat het Nationaal Park stelselmatig zal uitbreiden voor meer recreatie en natuur ten koste van landbouwgronden die in en rondom grenspark liggen.”

Volledig scherm De boeren hielden op de Vlaamse feestdag een stil protest. © RV

Belang

Met deze actie willen de landbouwers het belang van de lokale landbouw benadrukken. “Indien de lokale landbouwgronden verdwijnen voor natuur, zullen we niet meer kunnen genieten van de lokale producten. Is dit dan de oplossing? Producten van ver hiervandaan, geteeld onder minder goede omstandigheden. Dat is niet de oplossing, ook niet voor het klimaat. Onze bedrijven zullen niet meer levensvatbaar zijn. Eén op drie jobs gaat verloren, want land- en tuinbouw is de basis voor de hele agrovoedingsindustrie. De bevolking groeit en ook de oorlog in Oekraïne laat het belang zien van onze lokale voedselproductie.”

Volledig scherm De boeren hielden op de Vlaamse feestdag een stil protest. © RV

Geen Vlaamse feestdag

Ook in de regio Hoogstraten was er stil protest, ook al was het niet altijd zichtbaar. Marielle Schalck van ‘t Kakelhof plaatste een tekst op sociale media. “Voor mij geen Vlaamse feestdag vandaag. Onze boeren zijn in rouw door het Vlaamse beleid. Nochtans is er niets Vlaamser dan het oeroude vakmanschap van de boer. Het noeste werk, de zwarte door aarde bevuilde handen, het zweet op het voorhoofd van zij die dag in, dag uit werken voor het voedsel van het volk. Niemand leeft voor zichzelf maar een boer staat dag en nacht in voor de toekomst van een ander. Als iedere boer er vandaag mee stopt, is er morgen geen eten meer. Nochtans lijkt dit niet door gedrongen in de Vlaamse regering. Weinig reden om trots te zijn dus. Een Vlaamse leeuw moet ook eten. Als je deze week naar de zee rijdt, kijk een keer rond. Zie de velden goud kleuren, zie het drukke haastige leven van de boer die voortwerkt met 1.000 gedachten die door zijn hoofd spelen, terwijl hij de koeien omhaalt of richting de stallen wandelt om zijn dieren te verzorgen. Willen we dit Vlaamse culturele erfgoed echt opgeven ? Er zijn vandaag zoveel redenen om de Vlaams leeuw ondersteboven te hangen. Nee, ik ben vandaag niet trots om een Vlaming te zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.