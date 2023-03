Bijna anderhalve kilogram cannabis ontdekt in huis in Brecht

Hoofdbrou­wer neemt weldra afscheid van Trappisten Westmalle: “Zelfs in Amerika is geprobeerd ons te kopiëren”

De leiding hebben over de productie van de Westmalle Trappist. Voor velen klinkt het als een droom, maar voor Jan Adriaensens (64) uit Merksem is dat al 42 jaar de realiteit. De hoofdbrouwer neemt vanaf 1 mei afscheid van de brouwerij. “Na mijn sollicitatie heb ik mijn allereerste Westmalle Tripel gedronken in Café Trappisten tegenover de abdij. En dat is nog steeds mijn favoriet.”