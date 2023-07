Bijna 300 landbouwvoertuigen laten zich wijden ten voordele van weide waar Stan (7) revalideert

Vlaanderen Feest krijgt herkansing in Wuustwezel

De korte, maar krachtige regenbui van zondagnamiddag gooide roet in het eten van Vlaanderen Feest in ‘Bar Woest’ in Wuustwezel. Onder meer het optreden van Wim Soutaer viel letterlijk in het water. Maar de gemeente heeft voor een alternatief gezorgd.