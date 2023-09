Middelbare scholieren van Kristus Koning moeten het dinsdag stellen met kwart van bussen

Voor heel wat leerlingen van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs Kristus Koning in Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) is het schooljaar met een valse noot begonnen. De eerste twee lesdagen reed geen enkele schoolbus door een miscommunicatie tussen de school en vervoersmaatschappij De Lijn. Beide partijen gingen maandagnamiddag in overleg. “We zullen dinsdag opstarten met vier van de zeventien bussen. Daar zullen in de loop van de week nog meer bijkomen”, aldus schooldirecteur Tom Laforce.