Belevings­plein in Zoersel krijgt stilaan vorm

Voorheen was het grasveld tussen de Smissestraat en woonzorgcentrum De Buurt in Zoersel niet meer dan een vlakte gazon. Daar komt stilaan verandering in, want de plek wordt getransformeerd tot een gezellig buurtpleintje vol beleving voor jong en oud. De paden en het speelzand zijn alvast aangebracht.