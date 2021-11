Bestuurder (33) knalt tegen boom nadat onbekenden rijweg barricaderen met hekken, betonblok en fiets

Kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: nutteloos wandelen, rockfeest in de spiegel­tent, spectacu­lai­re paarden­sport of een comedy-café

De herfst is in het land, maar dat houdt de Kempenaar niet tegen om de deur uit te gaan om hier of daar een leuk evenement bij te wonen. Wij maken een kleine selectie met enkele mogelijkheden om alleen, samen met vrienden of met het gezin op uitstap te gaan in het weekend van 6 en 7 november. Van stevige muziek in een spiegeltent, een laat Oktoberfest, eventing-ruiters met hun paarden tot een Nutteloze Borden Wandeling. Of wat dacht je van een avondje lachen met stand up comedians?

4 november