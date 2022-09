Basisschool In ‘t Groen start schooljaar met gloednieuwe buitenklas

Gezonde buitenlucht

Tussen een blok klaslokalen en de paardenweide is de nieuwe accommodatie te vinden. “Het is een idyllische plek”, vindt Ruys. Of de outdoor setting de kinderen ook niet kan afleiden? “Als je voor het eerst cijferoefeningen doet of veel instructies nodig zijn, gebeurt dat best in een prikkelarme omgeving. Indien je over natuur of klimaat leert, is buiten net ideaal. Ook groepswerk, actievere lessen of werken met iPads of chromebooks kunnen eveneens perfect in de buitenklas, waarmee we trouwens onze schoolnaam eer aandoen.”