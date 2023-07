Ballekesfeesten zetten traditie van verenigingenmarkt verder: nu al record aantal deelnemers (28)

Romeinse zilveren ring uit Brecht erkend als topstuk: “Best bewaard exemplaar van Vlaanderen”

Een zilveren ring uit de Romeinse periode werd in 2001 opgegraven in Brecht. De bijzondere vondst is 22 jaar later erkend als Vlaams topstuk. Het archeologisch juweel valt momenteel te bewonderen in het Provinciehuis van de Provincie Antwerpen.