Bal van de Burgemeester steunt MS-Liga

Twee jaar geleden mocht ‘ Groot Brecht met een hart’ een aardige financiële bijdrage ontvangen van de eerste editie van het ‘Bal van de Burgemeester’. Dit jaar is de opbrengst voor de MS-liga. “ In onze gemeente kennen we verschillende mensen die met deze ziekte te maken hebben en we hopen ze op deze manier een hart onder de riem te steken”, zegt Sven Vandeneijnde. “We kunnen er alleen maar van dromen dat de opkomst weer massaal is, net zoals twee jaar terug in Feestzaal Het Molenhof. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.”