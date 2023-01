Antwerpse Veerle Peeters (31) op zucht van finale voor cover- en lingeriemodel Playboy USA: “Het zou het mooiste verjaardagscadeau zijn”

De Antwerpse Veerle Peeters heeft al de nodige watertjes doorzwommen als het op modellenwedstrijden en missverkiezingen aankomt. Maar één ding stond toch nog altijd met stip genoteerd op haar bucketlist: de cover van Playboy sieren. “Plots zag ik op het internet de wedstrijd passeren en besloot ik me in te schrijven", vertelt Veerle. “Ergens tot mijn grote verbazing wist ik elke stemronde te overleven tijdens de publieke stemrondes die telkens een paar dagen duurden. Uiteindelijk ben ik nu tot die halve finale geraakt en sta ik op de tweede plaats in mijn groep. Ik moet dus nog maar één plaatsje stijgen om het tot de finale te schoppen.”

Verjaardagscadeau

En dat zou toch een mooie prestatie zijn van de Vlaamse schone. Van de uiteindelijk paar duizend kandidaten die zich inschreven, blijven er nu nog een 800 over verdeeld over twintig groepen. Elke groep telt een veertigtal kandidates. En de concurrentie is te duchten. “Er zijn toch wel heel wat dames bij die al wat Playboy-ervaring hebben”, vertelt Veerle. “Dat ik dan uiteindelijk op een zucht van de finale sta, vind ik toch wel mooi. Het is een kans die ik misschien nooit nog zal krijgen. De twintig finalistes nemen het uiteindelijk tegen elkaar op. Daar zal het dan niet meer het publiek zijn, maar wel een jury die zal beslissen wie het haalt. De beslissing valt op 11 februari, twee dagen na mijn verjaardag. Zou dat geen mooi cadeau zijn (lacht).”

Prijzenpot

De prijs is in elk geval niet onaardig. De winnares krijgt een bedrag van 25.000 dollar, wordt een jaar lang ambassadrice en mag dus de cover sieren en wordt het model voor de lingeriecampagne van Playboy. Moest Veerle het halen, zou ze na Marisa Papen nog maar het tweede Vlaamse model zijn die de op de cover zou staan. “Het eerste opzet is dus een lingeriecampagne”, vertelt Veerle. “Want Playboy wil meer zijn dan alleen Playmates en Playbunnys. Ze doen nu ook shoots in lingerie, T-shirts, boxershorts en dergelijke. Ik weet niet of er daarna nog een shoot volgt in naakt of bedekt naakt. Maar op zich heb ik daar geen problemen mee. Ik heb ook mijn eigen Only Fans-pagina en heb al wel het nodige modellenwerk gedaan.”