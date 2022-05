Afgeschafte treinen en lange vertragingen in station Noorderkempen én op verbinding Essen-Puurs zorgt voor ergernissen bij pendelaars

Brecht/EssenDe trein is altijd een beetje reizen. Voor de pendelaars die elke dag de trein in station Noorderkempen nemen of er ’s avonds na een werkdag weer willen geraken, is dat de laatste tijd effectief zo maar dan niet meteen in de positieve zin. Treinen die geschrapt worden en lange vertragingen lijken de voorbije weken schering en inslag. “We beseffen dat dit niet aangenaam is voor de reiziger, maar veel is te wijten aan ziekte en quarantaineverplichtingen onder het personeel", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

De problemen lijken eind april te zijn begonnen. Dat het vooral piekuur treinen zijn, stoot heel wat pendelaars toch wel tegen de borst. “Op dinsdag 26 april werden plots de treinen van 6.19, 7.30 en 8.30 uur afgeschaft”, vertelt Tanja die dagelijks de trein neemt om op haar werk in Antwerpen te geraken. “Handig is dat niet als je naar het station komt met de bedoeling de trein van 8.01 uur te nemen. Donderdag 28 april: hetzelfde verhaal. Toen kregen we iets voor 8 uur te horen dat de trein een vertraging had van 40 minuten door een incident in Nederland. We namen dan uiteindelijk een bus, maar die viel dan nog eens stil aan de Noorderlaan en daar moesten dus nog eens overstappen. Daar kan de NMBS uiteraard niet aan doen, maar het kwam er nog maar eens bij. Vrijdag 29 april weer hetzelfde verhaal als dinsdag en donderdag: drie piekuurtreinen afgeschaft.”

Volledig scherm Station Noorderkempen in Brecht © Toon Verheijen

Nog meer

Begin deze week lijkt het verhaal zich door te zetten. Maandag 2 mei werden weer alle piekuurtreinen afgeschaft. “Voor één keer dus tijdig verwittigd en de nodige voorzorgen kunnen nemen, maar in de namiddag was het weer prijs. De treinen van 16.44 en 17.44 uur richting Noorderkempen reden plots weer niet. We worden vaak doorverwezen naar de internationale trein Amsterdam-Brussel, maar ook dat is helaas niet meteen de meest stipte trein. Vertragingen zijn ook daar standaard en regelmatig vallen er treinritten tussenuit. En meestal in de spots.” Dat laatste kan ook Joyce getuigen die enkele keren per week. “Vertragingen of afgeschafte treinen zijn er meer dan regelmatig. Maandag ben ik uiteindelijk naar Kalmthout gereden met de trein waar mijn man en de twee kindjes me zijn komen ophalen. Twee treinen naar Noorderkempen waren afgeschaft en niemand die kon vertellen of die van 18 uur wel zou rijden.”

Woordvoerder Bart Crols van de NMBS beseft dat het geen aangename ervaring is voor de pendelaars. “We hebben enkele weken te kampen gehad met een hoge ziekte-uitval bij het personeel”, zegt Crols. “Niet alleen op voor de treinen in Noorderkempen, maar ook voor de lijn Puurs-Essen. Ondertussen stabiliseert het wel. Vrijdag waren er nauwelijks vertragingen. Zo'n uitval is niet te plannen, maar we beseffen dat het inderdaad niet aangenaam is voor de reizigers. Wat betreft de internationale trein zijn er inderdaad ook wel wat problemen, maar die zijn meestal te wijten aan incidenten in Nederland.”

Nog frustraties

Volgens Tanja zijn er overigens nog ergernissen naar boven. “De loketten in het station zijn enkel in de voormiddag open en al zeker niet op weekend- of feestdagen. Wie af en toe de keuze maakt om met de fiets of met de auto naar het station te komen, is verplicht om twéé abonnementen te nemen. Voor de auto heb je een parkingabonnement nodig en om de fiets te stallen dan weer een ander.” En toch wil Tanja ook positief zijn: “Het personeel, de treinbegeleiders, de treinbestuurder, de NMBS-medewerkers in Antwerpen-Centraal: allemaal doen ze hun job met veel enthousiasme. Ze informeren ons zo goed mogelijk, maar vaak merken we dat ook zij niet de juiste info hebben.” Volgens Bart Crols zijn de openingsuren van de loketten een bewuste keuze. “We hebben gemerkt dat onze app, de website, de automaten meer en meer gebruikt worden. De transacties aan de loketten lopen terug., maar we zorgen dus op de drukste momenten nog wel voor bemanning van de loketten. In verband met de abonnementen: dat klopt dat die nog gescheiden zijn, maar mogelijk gaat dat in de toekomst wel veranderen.”