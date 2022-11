Actiecomité Stop Windmolens Brecht start met benefietacties om juridische strijd verder te kunnen zetten

Eind 2021 en begin 2022 liepen er verschillende openbare onderzoeken voor het bouwen van windmolens allemaal in de omgeving van de E19. Aspiravi kreeg ondertussen na een juridische veldslag een vergunning van de Vlaamse overheid voor de bouw van twee nieuwe windmolens aan op het grondgebied van Hoogstraten en Wuustwezel. Daarnaast was er nog het project Heibaartmolens – een samenwerking tussen Luminus, Elicio en Mega Windy – voor de bouw van drie windturbines in Loenhout en twee in Sint-Lenaarts.

Storm

Tenslotte was er ook nog het project van Storm die twee windmolens wilden bouwen aan de Lierweg en aan de Overbroekstraat. Het was onder meer die aanvraag die zorgde voor nieuwe protesten. “In eerste aanleg werd de bouwvergunning van dit dossier door de Bestendige Deputatie geweigerd”, klinkt het bij het actiecomité Stop Windmolens Brecht. “Storm is ondertussen echter in beroep gegaan met de Vlaamse regering. We denken dan ook dat we nog een lange juridische weg moeten bewandelen. Verzet hiertegen is enkel via juridische weg mogelijk en vandaar dat we ons in dit dossier door een advocatenkantoor laten bijstaan. Dit advocatenkantoor is gespecialiseerd in deze materie.”