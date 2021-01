Achtervolging tegen 180 km/u, dwaze inhaalmanoeuvres, geen rijbewijs en voor de tweede keer in vier dagen betrapt op gebruik van lachgas: twintiger uit Ranst zal start van 2021 niet snel vergeten

Brecht/Malle/Schilde/RanstEen twintiger uit Ranst is voor de tweede keer in vier dagen betrapt met lachgas. Enkele dagen geleden zat hij met enkele vrienden in de auto te snuiven in de wagen in Schilde en dinsdag liep het fout na een wilde achtervolging tussen Brecht en Malle. Het bezit en gebruik van lachgas is sinds 1 januari strafbaar in de politiezone Voorkempen. Deze twintiger heeft de ‘eer’ al twee pv’s op zijn naam te hebben van de vijf die er in totaal zijn uitgeschreven.

Vier dagen geleden werden in Schilde vier jonge twintigers betrapt die samen in een auto samen lachgas aan het gebruiken om in een roes te raken. Dat gebeurde amper enkele dagen nadat er in de politiezone Voorkempen (Malle, Zoersel, Schilde en Brecht) een nieuw GAS-reglement in werking was getreden dat het gebruik en bezit van lachgas strafbaar maakt. De vier kregen dus een proces-verbaal.

Volledig scherm De politie nam - opnieuw - een bus lachgas in beslag bij de twintiger. © Politie Voorkempen

Achtervolging

Blijkbaar had een van de vier, een 22-jarige jongeman uit Ranst, de ernst van de zaak nog niet door. Hij werd dinsdag namelijk opnieuw betrapt met lachgas. “Een interventieploeg zag rond 15 uur een auto rijden op de Antwerpsesteenweg in Malle die halsbrekende toeren uithaalde”, zegt woordvoerster Greet Wouters. “De bestuurder haalde andere auto’s meermaals op een bruuske manier in. Onze ploegen probeerden hem te stoppen, maar hij reed tegen hoge snelheid weg. De politie zette de achtervolging in. De verdachte haalde snelheden van meer dan 180 kilometer per uur en bleef andere weggebruikers op een gevaarlijke manier inhalen.”

Ballonnen

De politie leek de wagen kwijt te raken, maar enkele minuten later kregen de interventieploegen de auto weer in het vizier in Klein Veerle in Brecht. “De verdachte crashte kort daarna tegen een verlichtingspaal op de Mallebaan”, gaat Wouters verder. “Hij bleef ongedeerd. In de koffer trof de politie een fles lachgas aan en tien gebruikte ballonnen. Het was duidelijk dat hij het lachgas bij zich had om te inhaleren via ballonnen om in een roes te raken. Bij nazicht bleek dat deze man enkele dagen eerder ook al eens betrapt werd met lachgas in de auto. Hij kreeg opnieuw een pv.”

Daarnaast kreeg de man nog drie extra pv’s voor weerspannigheid en meerdere verkeersinbreuken, waaronder de snelheidsovertredingen en rijden zonder rijbewijs. Hij moet ook opdraaien voor de schade aan zijn gehuurde auto en de verlichtingspaal.