350 uur in de weer met 90.000 steentjes: Tom (45) bouwt tot in detail graafmachines uit LEGO na voor bouwmachinebedrijf

Malle Mallenaren mogen voortaan tijdelijke zorgunit voor ouderen in tuin plaatsen: “We komen tegemoet aan grote maatschap­pe­lij­ke nood”

28 maart Wie een tijdelijke zorgunit in de tuin wil plaatsen om een thuiswonende oudere te ondersteunen, kan dat vanaf nu in Malle aanvragen. Dat is in een nieuwe gemeentelijke verordening gegoten, een primeur in de regio. Het initiatief kwam van schepenen van Welzijn Wouter Patho (N-VA) en Ruimtelijke Ordening Sanne Van Looy (N-VA). “Hiermee willen we beantwoorden aan een grote maatschappelijke nood om burgers via mantelzorg dicht bij huis te laten wonen.”