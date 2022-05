17-jarige jongen wordt zomaar tanden uitgeklopt op Chirofuif: “Geweld in het uitgaansleven is blijkbaar normaal geworden”

Malle/Brecht“Onze zoon kan lange tijd alleen maar sapjes en vloeibaar eten binnenkrijgen. Maar ook mentaal draagt hij de gevolgen”, zuchten de ouders van een 17-jarige jongen uit Malle. Op een Chirofuif in Malle kreeg hij zonder aanleiding een loeiharde klap in zijn gezicht. “Onze kinderen zouden toch onbezonnen moeten kunnen feesten?”, zijn de ouders ten einde raad. “Het is wekelijkse kost geworden dat onze politiediensten worden opgeroepen”, erkent de burgemeester.

De feiten in Malle zijn jammer genoeg geen alleenstaand geval: op een fuif in Sint-Job begin mei moest een 20-jarige jongeman enkele rake stampen incasseren op zijn hoofd. De daders vonden het nog ‘leuk’ om het te filmen en ermee te lachen. Gelukkig voor het slachtoffer zal hij er vermoedelijk geen blijvende schade aan overhouden.

Voor de 17-jarige jongen uit Malle, die op 9 april op de Chirofuif La Nuit Fatale werd toegetakeld, zijn er wel verregaande gevolgen. “Onze zoon stond met wat vrienden te praten en wat te bewegen toen hij een tik op zijn schouder kreeg”, vertelt de vader van het slachtoffer. “Hij draaide zich om en kreeg een harde klap in zijn gezicht. Het gevolg: drie tanden van boven eruit en onderaan vier los. Hij is die nacht zelf nog geopereerd, maar hij zal er nog lang de gevolgen van dragen.”

Quote Onze zoon komt niet meer graag op drukke plaatsen of gaat niet meer weg, uit angst dat het hem opnieuw overkomt Vader van het 17-jarige slachtoffer

En niet alleen fysiek, zo blijkt. “Hij zit in zijn laatste jaar, maar de 100 dagenviering heeft hij aan zich voorbij laten gaan. Hij komt niet meer graag op drukke plaatsen of gaat niet meer weg uit angst dat het hem opnieuw overkomt, want blijkbaar zijn het dikwijls onschuldige slachtoffers die worden uitgekozen. Dikwijls wordt er gezegd: ‘het zullen er wel uit Antwerpen of Turnhout zijn’. Dat is misschien soms zo, maar het zijn net zo goed daders van hier ‘om de hoek’.” De dader van de feiten is ondertussen geïdentificeerd. Het gaat wel degelijk om een meerderjarige uit de regio. “Wij zijn hier bewust via gerechtelijke weg mee verder gegaan. De dader moet goed beseffen wat hij heeft gedaan.”

Holbewoners

De ouders van het slachtoffer vinden het vooral verontrustend dat geweld er lijkt bij te horen tijdens het uitgaan. “Het speelt zich wekelijks af, maar we lijken er amper bij stil te staan”, vertellen de ouders. “Onze jongeren zouden naar een fuif moeten kunnen gaan om te feesten, te dansen en plezier te maken. Zeker na die twee jaar corona. Iets wat wij vroeger ook deden. En ja, daar komt dan wel eens alcohol bij kijken. Toen wij destijds uitgingen, werd er uiteraard ook wel eens gevochten. Maar dat was vooral wat trekken en duwen en daar bleef het dan bij.”

“Maar wat bezielt iemand om tanden uit de kloppen zoals bij onze zoon, of ettelijke malen op iemands hoofd te stampen zoals in Sint-Job? Als ouders moeten we aan onze kinderen duidelijk maken dat geweld echt niet kan en dat de gevolgen voor slachtoffers – maar ook daders – verschrikkelijk kunnen zijn. Hopelijk komt er iets in beweging en kunnen we geweld – zeker op jeugdfuiven – een halt toeroepen. Dat we niet meer als holbewoners op elkaar beginnen slaan, maar dat we als normale mensen zonder angst kunnen genieten.”

Quote En voor alle duidelijk­heid: geweld hoort niét thuis op een fuif, het hoort nergens thuis. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA)

De nacht van La Nuit Fatale werd de politie verscheidene keren opgeroepen voor een incident op de fuif, maar ook voor vechtpartijen rond The Missing Link in het centrum van Malle. Burgemeester Sanne Van Looy (N-VA) betreurt de feiten. “Het is wekelijkse kost geworden dat onze politiediensten worden opgeroepen”, zegt de burgemeester.

Plaatsverbod

“Dat was voor corona zo en het is er helaas niet beter op geworden. Onze politie zal altijd ter plaatse gaan en als we de daders kunnen identificeren kunnen we – los van de eventuele gerechtelijke gevolgen – hen ook een plaatsverbod opleggen, maar dat is iets dat helaas beperkt in tijd is. Ik ben het er volledig mee eens dat we de daders een sterk signaal moeten geven. Het probleem is ook dat, wanneer de politie wordt opgeroepen, ze meestal te laat zijn. De daders zijn dan gaan lopen of de situatie is bekoeld. Maar we zullen altijd alles onderzoeken. Voor alle duidelijkheid: geweld hoort nérgens thuis.”

Gebrek aan respect

Volgens de vader van het slachtoffer in Malle is het ook voor de politie sowieso al lang niet meer evident om op te treden. Terwijl er vroeger nog respect was voor de politie, is dat nu soms ver te zoeken. “Dat is iets waarmee we toch al wel langere tijd kampen”, erkent Nick Krols van de Politie Voorkempen. “De ‘knaldrang’ heeft dat bij sommigen niet echt doen minderen. Dikwijls gaat het ook om mensen buiten onze politiezone.”

Al was dat die bewuste nacht van 9 april wel niet meteen het geval. “Er was die nacht wel een ordedienst, specifiek gericht op overlast in het uitgaansleven”, zegt Stefanie Verstappen van de politiezone Voorkempen. “Daarom was er veel politie op de baan. Het klopt dat er die nacht heel wat interventies waren, maar zeker niet alleen op die fuif.”