17 honden en één kat in beslag genomen bij inval in pand in Sint-Job-in-’t-Goor: “Op zolder ook enkele kadavers van katten gevonden”

Sint-Job-in-'t-GoorDe politie Voorkempen heeft maandagmorgen 17 honden en één kat in beslag genomen in een woning in de Kabouterlaan in Sint-Job-in-‘t-Goor. Het ging om honden uit Roemenië die hier naar een adoptiegezin zouden gaan. Volgens de dienst Dierenwelzijn verbleven de dieren in erbarmelijke toestand. De moeder van de vrouw bij wie de honden in beslag genomen zijn, ontkent de verwaarlozing. “Ze waren ondervoed toegekomen”, klinkt het. Nochtans werd ook vorig jaar al proces-verbaal opgesteld tegen de persoon in kwestie.

De inspectiedienst Dierenwelzijn en de lokale politie Voorkempen vielen maandagmorgen het pand binnen in Sint-Job-in-‘t-Goor. Wat ze aantroffen, was duidelijk. “Er was een totaal gebrek aan hygiëne en er was geen eten en drink voor de honden aanwezig”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van de inspectiedienst Dierenwelzijn. “De kat bevond zich in de slaapkamer. Op zolder werden nog ook enkele kadavers van katten gevonden. De dieren werden overgebracht naar het dierenasiel Canina in Essen. De dieren moeten daar blijven tot de inspectiedienst Dierenwelzijn een beslissing genomen heeft over de definitieve toewijzing. Pas daarna kan er voor de dieren eventueel een nieuwe thuis gezocht worden.” Volgens een persoon die bij de inval aanwezig was, zaten de honden onder meer gebarricadeerd onder tafels of in vuile benches.

Al eerder proces-verbaal

De politie Voorkempen bevestigde maandagavond al dat er een proces-verbaal werd opgesteld wegens dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Het was blijkbaar niet de eerste keer. “In 2020 heeft de inspectiedienst Dierenwelzijn al een proces-verbaal opgesteld tegenover de vrouw voor het bijhouden en opvangen van honden waarvoor ze niet bevoegd is”, zegt Brigitte Borgmans. “Concreet gaat het om een organisatie die zwerfhonden uit Roemenië naar hier haalt. De vrouw mag daarvoor bemiddelen met personen die zo’n honden willen adopteren, maar ze mag die niet thuis opvangen. Ook nu werd vastgesteld dat ze zo’n honden opvangt, waarbij er ook problemen van huisvesting en voeding waren. De lokale politie zal hiervoor een proces-verbaal opmaken en overmaken aan het parket.”

Volledig scherm Op zolder werden kadavers van katten gevonden. © Repro Toon Verheijen

De vrouw die de honden liet overkomen uit Roemenië om dan te plaatsen bij adoptiegezinnen, deed dat onder de naam ‘vzw Meet your new best friend’. Die facebookpagina werd ondertussen offline gehaald. Volgens een anonieme bron is de handel met Roemeense honden een wijd verspreid probleem. Voor de hond wordt meestal 50 euro gevraagd en voor het transport nog eens 150 euro, maar de werkelijke verkoopprijs bedraagt soms 350 euro of meer.

Quote Ze ziet de beesten doodgraag. Misschien had ze van haar hart een steen moeten maken en de dieren niet aannemen, maar dat kon ze ook weer niet Moeder van de vrouw bij wie de inval gebeurde

De moeder van de vrouw bij wie de honden werden weggenomen, reageert erg aangedaan. “De honden zijn afgelopen zaterdag toegekomen vanuit Roemenië”, zegt de vrouw. “Het ging om honden waarvoor mijn dochter een adoptiegezin had gezocht. Toen ze aankwamen, schrok mijn dochter zelf van de toestand van de dieren. Ze zagen er inderdaad verwaarloosd en onderkomen uit. Ze waren erg zwak. Mijn dochter was er zelfs niet goed van. Ze maakte ook foto’s en filmpjes die ze naar me doorstuurde.” Dat de vrouw nu verwijten krijgt dat zij het is die de honden heeft verwaarloosd, komt hard aan. “Als ze zaterdag in erbarmelijke toestand toekomen, gaan ze maandagmorgen inderdaad niet plots beter zijn”, klinkt het. “Bovendien hadden enkele van de adoptiegezinnen dan ook nog eens laten weten dat ze pas later de honden zouden ophalen. Met de hand op het hart: mijn dochter heeft écht wel het beste voor met de honden. Ze ziet de beesten doodgraag. Misschien had ze van haar hart een steen moeten maken en de dieren niet aannemen, maar dat kon ze ook weer niet.”

Dat de politie en Dierenwelzijn is binnengevallen, is volgens de betrokkenen een wraakactie. “Die berichten komen absoluut niet overeen met de werkelijkheid. In een van de berichten gaat het om iemand die ooit met mijn dochter heeft samengewerkt, maar die samenwerking is toen misgelopen. Ze verspreidt nu valse geruchten en haalt nepfoto’s van het internet om de naam van mijn dochter door het slijk te halen.”