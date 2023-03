Zware regen en bewolking in Brasschaat vanochtend

Red de Voorkempen streed exact halve eeuw geleden met succes tegen komst van duwvaartka­naal

Vanwege de sterke economische groei ontstonden in de jaren 60 plannen voor een kanaal voor duwvaart tussen de Antwerpse haven en het Albertkanaal. Die zou het traject van de Antitankgracht volgen. Voor dat project zouden echter heel wat bossen en groengebieden moeten wijken. Voornamelijk onder impuls van ‘Red de Voorkempen’ ontstond daartegen een luid protest vanaf 1973. Vijftig jaar later krijgt de milieubeweging voor haar inspanningen van natuurcomité ‘GroenRand’ een groene duim. Die wordt op 20 april uitgereikt in het Vrieselhof in Oelegem (Ranst).