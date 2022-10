Zorgbedrijf Brasschaat verlengt samenwerking met Antwerpse collega, die opdracht krijgt WZC te bouwen

Regio Antwerpen Van Plopsa Station tot indoor skiën: 7 leuke binnenacti­vi­tei­ten in de regio Antwerpen voor jou en je kroost tijdens de herfst

De herfst is in het land. Zonnestralen en warme temperaturen hebben ondertussen plaatsgemaakt voor regenbuien en kil weer. Maar dat hoeft jou niet tegen te houden om uitstapjes te plannen met je kroost. Wij selecteerden voor jullie alvast 7 leuke indooractiviteiten in Antwerpen en omstreken. Van je striphelden ontmoeten in het Plopsa Station in Antwerpen tot skiën op Aspen in Wilrijk. Met deze tips weet je wat te doen.

30 september