Yornn (28) voert strijd tegen hersenkanker die hij nooit zal winnen, maar zet hoop op experimentele medicatie in VS: “Ik wil tijd winnen voor mijn meisjes”

Kruibeke/Antwerpen/BrasschaatZe waren op het hoogtepunt van hun geluk. Trotse ouders van Ella, getrouwd in de zomer van 2019 en eind vorig jaar eindelijk hun huis gekocht. Yornn was net afgestudeerd als politie-inspecteur en ze maakten plannen voor een broertje of zusje voor Ella. Maar dan sloeg het noodlot toe. Yornn heeft een levensbedreigende en niet te opereren hersenkanker. De enige hoop om zijn leven een beetje te verlengen is een medicijn dat nog in een testfase zit in Amerika, maar verschrikkelijk duur is. “Het gevecht zal ik nooit kunnen winnen, maar ik kan wel tijd winnen. Dat ben ik aan mijn meisjes verplicht”, zegt een strijdvaardige Yornn. Vrienden zijn nu gestart met een crowdfunding.