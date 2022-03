Win 10 gratis duotickets voor gloednieuwe show van Circus Barones in Brasschaat

Terwijl het circusgezelschap in juni nog ‘The Greatest Show’ kwam opvoeren aan de Hemelakkers in Brasschaat, is het deze keer tijd voor een gloednieuwe voorstelling ‘Grandioso’. “We hebben zorgvuldig een nieuwe show in elkaar gestoken met artiesten afkomstig uit tien verschillende landen”, klinkt het. “Het wordt een bijzonder gevarieerd programma met acrobatie, luchtballet, dierendressuur en clownerie. Eén van de hoogtepunten is ongetwijfeld het Portugees-Iranees duo Ciro & Samira Cardinali. Met hun uitzonderlijke act met kruisbogen en messen, traden ze al op in de grootste wereldcircussen. Onze huisclowns Patat & Patatina worden dit jaar vervoegd door de Hongaarse clown JUZO. Samen zullen ze voor de nodige lachsalvo’s zorgen.”