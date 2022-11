Wim Geysen keert met beklijvende stuk Flits! terug naar Brasschaat: “Ik wil jongeren bewust blijven maken van gevaren in het verkeer”

Wim Geysen stond ooit in een kleine zaal in Oudenaarde waar hij een monoloog bracht. Er zat amper een handvol mensen in de zaal, maar een van hen was de toenmalige voorzitter van Ouders van Verongelukte Kinderen. “Ik kreeg de vraag of ik niets wilde maken voor hen”, vertelt Wim. “Eerlijk gezegd twijfelde ik wel wat. Ik wist niet goed hoe ik er aan moest beginnen omdat ik verkeer en theater zo’n vreemde combinatie vond. Maar uiteindelijk ben ik er voor gegaan. Bij de première zat de toenmalige minister van Mobiliteit in de zaal en was er ook heel wat media. Het is toen echt ontploft.”

Volledig scherm Een beeld van de affiche van Flits! © Wim Geysen

Het verhaal

Flits! brengt het verhaal van de 19-jarige Ferre. ‘Ferre wordt 19 jaar. Zijn vrienden hebben een verrassingsfeestje gepland. Ze maken plezier. Met twee wagens rijden ze naar huis. Ze lachen. Halen zotte toeren uit. En dan een crash tijdens een spelletje stoelendans op de weg. Enkele vrienden overleven de klap niet. Daar sta je dan, als jonge chauffeur. Je moet naar de begrafenis van je grote liefde. “Het was ook in de periode dat Luc Beaucourt – die ook prachtig werk heeft geleverd – zijn voorstellingen deed rond weekendongevallen. Maar OVK vond dat het een beetje voorbij ging aan emotionele aspect voor de nabestaanden.”

Actueel

De bedoeling was een dertigtal voorstellingen, maar ondertussen staat de teller op 1.500 en hebben ze meer dan 350.000 mensen bereikt. In heel wat Vlaamse scholen en theaterzalen is Wim gepasseerd met zijn voorstelling. Het stuk is zelfs vertaald in onder meer het Frans en het Engels. Ondertussen is er ook een online versie waarin zoon Witse de hoofdrol speelt. “De eerste jaren speelde ik tot honderd voorstellingen en meer op een jaar. Nu zijn het er toch nog altijd een dertigtal. Ik wilde het aanvankelijk volledig overgeven aan mijn zoon, maar ik wil het toch nog even zelf blijven doen. Dit weekend keer ik op vraag van OVK terug naar Brasschaat, waar het allemaal voor mij begonnen is. Jammer genoeg blijft de voorstelling actueel en moet ik blijven hopen dat het stuk iets losmaakt bij jongeren waarbij ze stilstaan bij de gevaren in het verkeer.”

Wim Geysen speelt Flits! in zaal Polygoon op zondag 20 november om 15 uur. Reserveren kan nog via info@ovk.be. Voor leden is het gratis, niet leden betalen 5 euro. Meer info ook op www.wimgeysen.be

