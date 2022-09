Wijk Kaart ondergaat metamorfose op vlak van verkeersveiligheid

BrasschaatDe wijk Kaart heeft een grondige verandering ondergaan op vlak van mobiliteit. De maatregelen zijn er gekomen in samenspraak met de buurtbewoners, de scholen en de politie en alles met het doel om de verkeersveiligheid te verhogen. In een eerste fase gaat het om het invoeren van een zone 30, fietsstraten en enkelrichtingverkeer. In een latere fase komen er nog schoolstraten en woonerven.

Met twee scholen, Gilo de Kaart en De Vlinderen, is de wijk Kaart een buurt waar er dagelijks heel wat (jonge) fietsers de baan op zijn. Dat besloot de gemeente om samen met de buurtbewoners, de scholen, politie en mobiliteitsexperts aan de tekentafel te gaan zitten om een hele reeks - toch wel ingrijpende - maatregelen door te voeren. De voorbije weken is fase 1 afgerond. Enkele leerlingen van Gilo de Kaart maakten woensdag een verkenningsritje door de wijk. “Zo is de hele wijk tussen de Hoogboomsteenweg en de Lage Kaart omgevormd tot een zone 30", zegt schepen van Mobiliteit Goele Fonteyn (N-VA). “We hebben ook een netwerk van fietsstraten gecreëerd. Daar gaat het om de Middelkaart, Hoge Akker, Stuiversvelden, een deel van de Hoge Kaart, de Veldstraat en de Leeuwenstraat. In die straten zijn fietsers de baas. Ze mogen er niet voorbijgestoken worden en ze mogen (als het enkelrichting is, red) de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.”

Volledig scherm Leerlingen van Gilo de Kaart maakten woensdag een ritje door de wijk om de veranderingen op vlak van mobiliteit aan den lijve te ondervinden © Toon Verheijen

Enkelrichting

Voor de Hoge Kaart verandert er nog meer. “Het gedeelte tussen de Leeuwenstraat en de Hoogboomsteenweg is enkelrichting geworden in de richting van de Hoogboomsteenweg”, zegt Goele Fonteyne. “Fietsers, bromfietsen klasse A en speedpedelecs mogen nog wel in de twee richtingen in de straat. Daarnaast hebben we in de Hoge Kaart (tussen de Rustoordlei en de Hoogboomsteenweg) en de Romboutweg parkeervakken aangebracht. De bedoeling is dat er voortaan vooral daar geparkeerd wordt. Bewoners die voor hun eigen inrit of garage willen parkeren, mogen dat ook nog altijd doen natuurlijk. We hebben ook beslist dat er niet meer half op het voetpad mag geparkeerd worden. Het voetpad houden we volledig vrij voor de voetgangers.”

Volledig scherm Een overzicht van de eerste fase in de wijk Kaart. © RV

Fietssuggestiestroken

In de Max Hermanlei werd dan weer gekozen voor fietssuggestiestroken. “De fietser krijgt er dus meer plaats en zo'n stroken werken ook snelheidsremmend”, zegt de schepen nog. “Tenslotte hebben we op heel wat plaatsen in de wijk de zebrapaden letterlijk extra in de verf gezet. Daar hebben we een groen vlak geschilderd en dat zorgt voor een optische verkeersdrempel. Bij het begin van de schoolomgeving hebben we ook het woord ‘school' laten aanbrengen op het wegdek. We weten dat zo'n ingrepen altijd tijd nodig hebben om te gaan werken We zullen het op de voet volgen en over een zestal maanden zeker een evaluatie doen.”

In een latere fase zullen de Veldstraat en de Middelkaart nog omgevormd worden tot een schoolstraat. Dat betekent dat ze bij het begin en het einde van de school zullen afgesloten worden en dat er dan geen doorgaand verkeer mogelijk is. Het Venneke en de Waterstraat zullen dan weer een woonerf worden. In een woonerf gelden ook specifieke verkeersregels. Mogelijk komt er in de Leeuwenstraat ook nog een knip ter hoogte van de Hoge Kaart, maar dat moet nog afgetoetst worden.

