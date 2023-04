WEER. Zware regen en bewolking in Brasschaat vanochtend

Leerlingen van 't Blokje wandelen 7.616 euro bij elkaar voor Syrië en Turkije

De kinderen van gemeenteschool ‘t Blokje in Loenhout (Wuustwezel) hebben een sponsorwandeling gehouden ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. En ze deden er flink hun best voor, want ze wisten maar liefst 7.616 euro in te zamelen.