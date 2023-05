WEER. Vanochtend kans op helder weer in Brasschaat

Belgian Hockey Finals Dragons sneuvelt op drie minuten van de landstitel: “Wij stonden als echte winnaars op het veld”

Wat een ontgoocheling voor de strijdende hockeyvrouwen van Dragons. In het eigen park van Brasschaat stonden ze op drie minuten van de landstitel, maar uiteindelijk ging het team van Bas Van Zundert na shoot-outs onderuit. Voor het derde jaar op rij was Gantoise in de finale de boeman. “We zijn zo hard geëvolueerd, we verdienden goud”, aldus Dragons-kapitein Valerie Magis.