WEER. In Brasschaat kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

REPORTAGE. Voor de kleuters van de kermisklas is het nog lang géén vakantie: “De school rijdt gewoon met ons mee naar de volgende foor”

De enige rijdende klas in België? Die staat momenteel op de Sinksenfoor in Antwerpen. Maar het kleuterklasje van juf Annick (50) toert doorheen heel het land om les te geven aan de kinderen van foorkramers. Wij gingen op reportage in de klas en praatten met Jo Severeyns (74), die het schooltje in 2006 oprichtte. “Het zijn maar enkelingen die het niet zien zitten om later op de foor te staan.”