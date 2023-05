WEER. Helder weer in Brasschaat vanochtend

RESTOTIP. Untitled: het kleine broertje van The Jane

Iets toegankelijker, veel goedkoper, en mét een beter uitzicht: untitled. zag begin dit jaar het levenslicht in de voormalige Upper Room Bar, van waaruit je een fantastisch uitzicht hebt op de tafelende gasten in The Jane. Onze lifestylejournalist ging proeven bij het kleine broertje van Antwerpens bekendste tweesterrenrestaurant van chef Nick Bril en zijn rechterhand Joeri Timmermans.