WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Brasschaat vandaag

Vier verdachten van agressieve berovingen en vechtpar­tij­en gevat na maanden onderzoek

De lokale recherche van de Antwerpse politie is erin geslaagd om drie bijzonder gewelddadige feiten van eind vorig jaar aan elkaar te knopen en vijf verdachten te arresteren. Het gaat om vechtpartijen met zware verwondingen tot gevolg en berovingen die in december plaatsvonden in het centrum en in Borgerhout. Vier van de verdachten zijn inmiddels gearresteerd en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De vijfde staat geseind.