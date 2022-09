Vrijwilligers maken omgeving van Antitankgracht proper op Wereldopruimdag

Brasschaat Mijn Burgerpro­fiel voortaan ook te raadplegen via app: “Loket van de overheid in je broekzak”

Vlaams minister-president en Vlaams minister voor Digitalisering Jan Jambon (N-VA) heeft woensdag in het gemeentehuis van Brasschaat de mobiele app van ‘Mijn Burgerprofiel’ gelanceerd. Zo kan je makkelijk via je smartphone overheidsattesten raadplegen, vergunningen aanvragen of opvolgen en identiteitsdocumenten bewaren. Dertien gemeenten waaronder Brasschaat hebben al een lokale variant van de applicatie.

14 september