Viervoeters genieten met volle teugen van eerste ‘Antwerp Dog Trail’

Brasschaat K­dG-studenten transforme­ren Bras­schaats Gemeente­park tot hondenpara­dijs vol entertain­ment

Het Gemeentepark van Brasschaat is zondag dé place to be voor honden en hun baasjes. Zes studenten van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen organiseren de Antwerp Dog Trail. Na de bewegwijzerde looptocht of wandeling valt er nog heel wat te beleven in de Dog-Village. De viervoeters kunnen zelfs hondenwijn proeven.

13 mei