Vier dagen niet zwemmen in Sportoase Elshout vanwege onderhoud

Softball Dames van Stabroek Chicaboo’s zijn Europees kampioen na foutloos parcours: “Dan ben je de beste”

De dames van Stabroek Chicaboo’s kroonden zich afgelopen weekend in Avigliana tot Europees kampioen softball in de B poule. In de finale tegen de Italiaanse gastvrouwen waren onze landgenotes duidelijk een klasse te sterk (0-10) en daarmee onderstreepten ze hun vorm van het hele tornooi. De Chicaboo’s wonnen al hun negen wedstrijden en bewezen zo tot een meer dan degelijke middenmoter op Europees niveau te zijn geëvolueerd.

23 augustus