Verder onderzoek naar chemische verontreiniging van terreinen civiele bescherming in Brasschaat

BrasschaatEerder raakte al bekend dat drie sites in Brasschaat op enkele plekken licht chemisch verontreinigd zijn: brandweerkazerne De Mortel, het Fort van Brasschaat en de Civiele Bescherming in de Miksebeekstraat. Op dat laatste terrein volgt nog extra onderzoek om de reikwijdte van de vervuiling te bepalen.

Het betreft verontreiniging met de chemisch schadelijke stoffen PFAS, waaronder PFOS. Die zitten ook in fluorhoudend blusschuim dat in het verleden gebruikt werd. Daarom heeft het Agentschap voor Zorg & Gezondheid (AZG) de nodige onderzoeken en metingen uitgevoerd rond oefenterreinen van de brandweer en ook sites waar ooit in het verleden blusschuim is gebruikt voor bijvoorbeeld grote industriële branden.

Daaruit zijn die drie sites in Brasschaat voortgekomen. De bodem is daar op enkele plekken licht verontreinigd met PFAS. Voor de omwonenden is de volksgezondheid niet in gevaar, al is voorzichtigheid wel geboden voor kinderen tot en met twaalf jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven in een straal van 100 meter rond de drie terreinen. Die doelgroep wordt aangeraden geen eieren van eigen kippen te eten. Ze spoelen zelf geteeld fruit en zelf geteelde groenten best goed af voor consumptie en worden geadviseerd af te wisselen met producten uit de handel en elke dag gevarieerd te eten.

Stalen nemen

Die voorzorgsmaatregelen werden vorig jaar reeds gecommuniceerd. Al blijkt bijkomend onderzoek nodig op de site van de Civiele Bescherming. De verontreiniging is vermoedelijk afkomstig van blusschuim gebruikt op de site. De overheidsdienst Regie der gebouwen is momenteel bezig met een uitgebreid onderzoek om de reikwijdte van de vervuiling te kunnen afbakenen. In het kader van dat lopend PFAS-onderzoek zullen ook staalnamebuizen geplaatst worden op openbaar domein. Afhankelijk van de resultaten zou het ook kunnen dat er stalen genomen moeten worden op de omringende percelen. Indien dat het geval is, zal het gemeentebestuur of de Regie der gebouwen de omwonenden op de hoogte brengen.

Het volledig rapport inkijken kan op eenvoudig verzoek bij de milieudienst via milieu@brasschaat.be of 03 650 29 30. Meer informatie via www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.

