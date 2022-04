Van line dance tot boogschieten: Brasschaat organiseert sportdag voor vijftigplussers uit de regio

Er staan een heleboel sporten op het keuzelijstje: line dance, zumba gold, drums alive, yin yoga, tafeltennis, boogschieten, petanque, kubb, curve bowls, curling, badminton, spierkracht voor senioren of een duik in het zwembad. In de namiddag kan je verder sporten in de sporthal of meedoen aan een wandelzoektocht in het park. Vervolgens kan je nog even gezellig blijven napraten, genietend van een vieruurtje met koffie of thee.