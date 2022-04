Van knotshockey tot jiujitsu: G-sporters ontdekken bijzondere sporten op instuif

Het programma is bijzonder ruim: airtrack, jiu jitsu (vechtsport), circus, voetbal, boccia (bal- en werpsport vergelijkbaar met petanque), boogschieten, yoga, trefbal, kubb, outdoorfitness... Het evenement start op de Bredabaan 31 in Brasschaat om 9 uur en eindigt om 15.30 uur. De kostprijs voor deelname bedraagt 2 euro voor een halve dag en 2,5 euro voor een volledige dag. Verzekering, gratis drankje en leuk aandenken zijn inbegrepen. Inschrijven kan uiterlijk 23 mei, onder meer via Lieve Ipermans via lieve.ipermans@stabroek.be of 03/210.11.71.