Van der Valk heropent vernieuwde blok van Hotel Dennenhof

In 1958 bouwde de familie Van der Valk een café langs de Bredabaan om tot Hotel Dennenhof, dat uitgroeide tot een verblijf met 84 kamers en 4 sterren in een rustige omgeving. Het hoofdgebouw werd na verloop van tijd volledig afgebroken en opnieuw opgebouwd. In 2014 was de eerste fase afgerond. Tijdens een tweede fase in 2018-2019 herrezen 42 nieuwe kamers in het Hotel Noord, gelegen aan het hoofdgebouw.

Geen dag te vroeg

“Financieel gezien willen we op zijn minst weer het niveau van vóór corona bereiken. In een derde fase hebben we ambitieuze plannen met het restaurant en de originele nostalgische zaal. We gaan goed sparen om dat te verwezenlijken”, vertelt Wohrmann. “Natuurbeleving, duurzaamheid en ecologie willen we als rode draad door ons bedrijf laten lopen. Onze eerstvolgende doelstelling is einde dit jaar een Green Key behalen”, vertelt manager Pierre van den Broek. “Uiteraard blijven we gezelligheid, gastvriendelijkheid en flexibiliteit hoog in het vaandel dragen”, besluit Lindsey Wohrmann, dochter van Marc Wohrmann.