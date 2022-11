Uitslaande brand in school Brasschaat: start zoektocht naar noodopvang

Brasschaat ‘Sintelli­gen­te brievenbus’ helpt goedheilig­man brieven en tekeningen te bekijken in Brasschaat

Sinterklaas komt op zaterdag 26 november naar Brasschaat. De goedheiligman uit Spanje neemt alle brieven en tekeningen dit jaar in ontvangst via zijn ‘Sintelligente brievenbus’. Kinderen die op voorhand een foto van zichzelf verkleed als Sint of Piet insturen, maken kans om in het treintje te mogen meerijden tijdens de stoet.

15 november