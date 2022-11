Twee verdachten opgepakt voor brandstichting op GILO Kaart, school zeker dicht tot maandag: “Wie doet er nu zoiets?”

Brasschaat Uitslaande brand in school Brasschaat: start zoektocht naar noodopvang

In Brasschaat is woensdagavond brand uitgebroken in een gebouw van het gemeentelijk basisonderwijs Gilo Kaart. Dat bevestigt waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA). De brand is onder controle, maar heeft wel voor schade gezorgd aan een lerarenlokaal en enkele aanpalende leslokalen van de school.

