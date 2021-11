Twee meisjes (12) aangerand in park in Brasschaat, papa doet oproep naar dader

Veldlopen Leider Mathias Vertessen wint veldloop in Achtkamp van Brasschaat

Mathias Vertessen stevent af op de eindzege in de Achtkamp van Brasschaat. Op de voorlaatste proef, de veldloop, pakte hij de zege nadat hij in de laatste ronde op en over Lander Dircken ging. Komende zondag in de veldrit kan hij behoudens pech de eindzege veiligstellen.

21 november